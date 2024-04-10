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Военная операция на Украине ,  
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«Вести Луганск» сообщили о попытке добить дроном сотрудников ВГТРК

«Вести Луганск»: украинский дрон пытался добить раненых сотрудников ВГТРК в ЛНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украинский беспилотник пытался добить раненых журналистов после обстрела, под который попала съемочная группа «Вести Луганск» под Кременной, сообщил в видео корреспондент телекомпании ГТРК ЛНР. Он входил в состав группы.

По его словам, после первого удара журналисты для эвакуации с места обстрела сели в «буханку» — УАЗ СГР, микроавтобус военного предназначения, и после этого машину начал преследовать беспилотник.

«За нами полетел FPV-дрон прицельно, и, кажется, он даже в нашу «буханку»... получилось у него попасть. Потому что в «буханке» была дырка, которой не было, когда мы приехали в расположение», — сказал корреспондент.

Оператор «Вести Луганск» получил ранение в зоне военной операции
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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

После обстрела оператор «Вести Луганск» Денис Шум получил ранение ноги, корреспондент Артем Юндас — контузию. Информацию о пострадавших подтвердили в пресс-службе правительства ЛНР. Во втором видеоролике у Шума спрашивают, как он себя чувствует, оператор ответил «отлично».

Российские войска взяли Кременную под контроль в апреле 2022 года. Город находится в Северодонецком районе на западе ЛНР.

«Вести Луганск» сообщили о попытке добить дроном сотрудников ВГТРК
«Вести Луганск» сообщили о попытке добить дроном сотрудников ВГТРК

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Теги
ЛНР беспилотники журналисты обстрел Украина
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