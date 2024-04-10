Суд арестовал москвича, залившего знакомому монтажную пену в рот

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Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.

По данным прокуратуры, в подвале организации, название которое ведомство не уточнило, на Таганской площади обвиняемый в ходе ссоры избил своего 31-летнего знакомого. Пострадавший скончался на месте.

Московское управление Следственного комитета уточнило, что убийство произошло 9 апреля. Пьяный обвиняемый бил своего знакомого руками и ногами по голове, а затем нашел на месте преступления баллон со строительной монтажной пеной и залил ее в дыхательные пути потерпевшего. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Дело на арестованного мужчину расследуется по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе допроса он признал вину и раскаялся.