Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Военные нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а также 128-й бригады территориальной обороны страны около сел Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики, отметили в ведомстве.

Также российские войска отразили две контратаки украинских сил в районе поселка Никольское, добавили в министерстве.

По оценке Минобороны, за сутки украинская сторона потеряла на южнодонецком направлении до 115 военнослужащих, три пикапа, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».