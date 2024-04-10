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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении

Минобороны: группировка «Восток» улучшила положение на южнодонецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Военные нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а также 128-й бригады территориальной обороны страны около сел Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики, отметили в ведомстве.

Также российские войска отразили две контратаки украинских сил в районе поселка Никольское, добавили в министерстве.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

По оценке Минобороны, за сутки украинская сторона потеряла на южнодонецком направлении до 115 военнослужащих, три пикапа, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении
Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении

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