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Власти Москвы сообщили о пройденном пике весеннего половодья

Заммэра Москвы Бирюков: пик весеннего половодья пройден
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Пик весеннего половодья в Московском регионе прошел, водохранилища наполнены в среднем на 80%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден», — цитирует Бирюкова Комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

По оценкам специалистов, половодье продлится еще одну-две недели. Водохранилища продолжают плавно наполняться, объем талых вод находится на уровне многолетних значений, отметил заммэра.

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Бирюков 27 марта рассказал, что столичные спасатели усилили контроль безопасности на водоемах и реках из-за начавшегося половодья. По его словам, специалисты регулярно проводили замеры толщины льда, особенно в местах возможного выхода людей на лед, зимнего купания и рыбалки.

Заммэра попросил москвичей внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

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Теги
Москва Московская область половодье паводок Петр Бирюков
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