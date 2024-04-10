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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Близ Севастополя сработала «система уничтожения низколетящей цели»
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Фото:Александр Аксаков / Getty Images

На Крымском мосту временно перекрыто движение транспорта, сообщил оперштаб полуострова. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.

С начала военной операции Крымский полуостров неоднократно подвергался обстрелам. Так, 24 марта Развожаев заявил об отражении военными самой массированной за последнее время атаки на город. После попадания осколка ракеты в один из домов погиб 65-летний мужчина. От осколков также пострадали четыре человека. В некоторых домах в центре города выбило стекла.

Накануне в Севастополе прозвучали взрывы. Развожаев заверил, что «в городе все спокойно», и объяснил их срабатыванием «системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели».

В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу

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Севастополь Крым Воздушная тревога Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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