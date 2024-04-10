Путин отметил вклад мусульманских организаций в усиление единства России

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Мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального согласия в России и сплоченности страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Ураза-байрамом, его телеграмму опубликовало Духовное управление мусульман России.

Путин отметил, что Ураза-байрам столетиями служит для мусульман олицетворением радости обновления, стремления к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков.

Мусульмане России, по словам президента, бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и отмечают праздник в общинах и семейном кругу, «следуя отеческим заветам», а также помогают нуждающимся.

Мусульманские организации «созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив» и плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, продолжил Путин. Воспитанию подрастающего поколения они уделяют приоритетное внимание.

«Поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вносят большой вклад в укрепление сплоченности нашего народа, сбережение межнационального согласия», — написал президент.

В заключение глава государства пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.