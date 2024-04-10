Путин отметил вклад мусульманских организаций в усиление единства России
Мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального согласия в России и сплоченности страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Ураза-байрамом, его телеграмму опубликовало Духовное управление мусульман России.
Путин отметил, что Ураза-байрам столетиями служит для мусульман олицетворением радости обновления, стремления к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков.
Мусульмане России, по словам президента, бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и отмечают праздник в общинах и семейном кругу, «следуя отеческим заветам», а также помогают нуждающимся.
Мусульманские организации «созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив» и плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, продолжил Путин. Воспитанию подрастающего поколения они уделяют приоритетное внимание.
«Поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вносят большой вклад в укрепление сплоченности нашего народа, сбережение межнационального согласия», — написал президент.
В заключение глава государства пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.
Ураза-байрам — один из главных мусульманских праздников (праздник разговения, первый прием пищи после поста). Отмечается ежегодно после окончания священного месяца Рамадан, когда верующие придерживаются строгого поста, раздают милостыню и уделяют большое внимание духовной жизни.
В 2024 году Ураза-байрам выпадает на 10 апреля. Однако традиционно праздник начинают отмечать с вечера предыдущего дня.
В некоторых регионах России, в том числе в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Башкирии, Татарстане и др., Ураза-байрам объявляется выходным днем.