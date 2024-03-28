Путин призвал беречь единство российского народа

К единству российского народа следует относиться бережно, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными летчиками в Торжке.

Так же бережно необходимо отнестись и к «межнациональному и межконфессиональному миру» внутри страны, считает глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.

«Мы всегда должны с уважением относиться, мы так и делаем, к нашим братьям — представителям других конфессий: и мусульманам, и иудеям, ко всем», — заключил он.

Россия сильна в своей многонациональности, и думать, что в этом может быть ее слабость, — ошибка, отметил ранее президент. Последнего мнения придерживаются противники страны, которые опираются на колониальные представления, считает он.

В условиях внешней агрессии и давления, по мнению Путина, в стране происходит «укрепление многонационального народа».