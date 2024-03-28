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Путин призвал беречь единство российского народа

Путин: необходимо бережно относиться к единству российского народа

К единству российского народа следует относиться бережно, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными летчиками в Торжке.

Так же бережно необходимо отнестись и к «межнациональному и межконфессиональному миру» внутри страны, считает глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.

«Мы всегда должны с уважением относиться, мы так и делаем, к нашим братьям — представителям других конфессий: и мусульманам, и иудеям, ко всем», — заключил он.

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Политика
Владимир Путин

Россия сильна в своей многонациональности, и думать, что в этом может быть ее слабость, — ошибка, отметил ранее президент. Последнего мнения придерживаются противники страны, которые опираются на колониальные представления, считает он.

В условиях внешней агрессии и давления, по мнению Путина, в стране происходит «укрепление многонационального народа».

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Владимир Путин национальное единство россияне
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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