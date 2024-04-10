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Технологии и медиа ,  
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Разработку спин-оффа «Игры престолов» про Джона Сноу приостановили

Screen Rant: спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу больше не в разработке HBO

Спин-офф сериала «Игра престолов» о Джоне Сноу больше не находится в разработке американского телеканала HBO, об этом сообщил актер Кит Харингтон, сыгравший персонажа, Screen Rant.

«Я никогда не говорил об этом, потому что он находился в разработке <...> А в настоящее время это не так. В настоящее время этот вопрос не обсуждается, потому что мы все не смогли найти подходящую историю, которая бы нас всех достаточно взволновала», — сказал актер.

Он не исключил, что в будущем разработка спин-оффа продолжится.

THR узнал о создании сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу
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Кит Харрингтон в роли Джона Сноу

Летом 2022 года The Hollywood Reporter сообщил о создании сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу. Источники издания сообщили, роль Джона Сноу вновь сыграет Харрингтон. За работу в образе этого персонажа актера дважды номинировали на премию «Эмми».

Кроме того, собеседники THR рассказали, что в спин-оффе могут появиться и другие выжившие по итогам восьми сезонов персонажи «Игры престолов».

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Теги
«Игра престолов» сериал актер HBO
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