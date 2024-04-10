В Швейцарии потребовали выхода из Совета Европы из-за иска пенсионерок

Евроскептическая партия швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC, крупнейшая в парламенте - 62 из 200 мест) требует выхода страны из Совета Европы из-за удовлетворенного накануне Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) иска ассоциации пожилых женщин о недостаточной защите от жары. Об этом говорится на сайте партии.

9 апреля ЕСПЧ вынес судебное постановление в пользу представителей ассоциации пожилых женщин Швейцарии «Старейшины за защиту климата», которая сочла недостаточными усилия Берна в сфере борьбы с изменением климата. По их мнению, таким образом власти поставили под угрозу их жизни, так как жара особенно опасна для женщин пожилого возраста.

«Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) является скандальным. В европейских судах явно господствуют идеология и отрицание реальности. Роль судов — обеспечивать соблюдение закона, а не играть в политику», — говорится в сообщении UDC.

Партия подчеркнула, что судьи не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2. «UDC решительно осуждает вмешательство иностранных судей и призывает к выходу Швейцарии из Совета Европы», — заявили в партии.

ЕСПЧ постановил, что власти Швейцарии не выполнили взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, предусмотренные ст. 8 Европейской конвенции по правам человека.

«[Это] создает важнейший юридически обязывающий прецедент, служащий образцом того, как успешно подать в суд на собственное правительство из-за климатических неудач», — сказала Рут Дельбаер, директор юридических кампаний глобального гражданского движения Авааз, комментируя решение ЕСПЧ.