Умер дрессировщик Андрей Клыков, снявшийся в «Улицах разбитых фонарей»

Андрей Клыков (Фото: circus.ru)

На 58-м году жизни умер заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков, сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Клыкова», — говорится в сообщении.

Причину смерти в компании не уточнили. Дата и время похорон будут сообщены дополнительно.

Клыков родился в сентябре 1966 года. Артист окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша).

Помимо звания заслуженного артиста Клыков имел орден «За службу России» и медаль «За веру и добро».

Дрессировщик руководил номером «А, Ля Русс».

Кроме того, Клыков снялся в 11-й и 12-й сериях третьего сезона сериала «Улица разбитых фонарей» в роли милиционера с обезьяной.