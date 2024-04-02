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Умерла народная артистка Татьяна Конюхова

Татьяна Конюхова
Татьяна Конюхова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Народная артистка России Татьяна Конюхова умерла 2 апреля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни, сообщила гильдия актеров Союза кинематографистов России. В фильме «Москва слезам не верит» она сыграла саму себя, а в «Женитьбе Бальзаминова» сыграла роль Химки. Свою карьеру она завершила в 2011 году.

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