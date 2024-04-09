Власти Башкирии опровергли информацию о девочке с именем Кирилл

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Информация о том, что новорожденной девочке в Башкирии дали мужское имя Кирилл, не соответствует действительности. Об этом сообщил Государственный комитет республики по делам юстиции в своем телеграм-канале.

Комитет объяснил, что в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) попали некорректные данные о поле новорожденного ребенка. На самом деле Кириллом назвали новорожденного мальчика.

Некорректные сведения отобразились в реестре из-за технического сбоя. Ошибка уже устранена.

О том, что девочке в Башкирии дали имя Кирилл, ранее сообщило издание UfaTime. После этого заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая попросила Минюст провести проверку этого случая.

«Имя ребенка — это его будущее. Как будет жить девочка с именем Кирилл? Государство всегда должно стоять на стороне защиты детей!» — написала депутат в своем телеграм-канале.

В России с 2017 года действует закон, запрещающий называть детей цифрами, бранными словами и титулами. Изменения, внесенные в федеральный закон «Об актах гражданского состояния», запрещают регистрацию таких имен.