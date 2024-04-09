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Бизнес ,  
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В Wildberries ответили на предупреждение ФАС

В Wildberries заявили, что всегда прислушивались к рекомендациям ФАС
Фото: Артем Пряхин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Артем Пряхин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Wildberries всегда прислушивалась к рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на данном этапе маркетплейс перестраивается для соответствия присвоенному ему статусу содоминанта рынка.

Так пресс-служба компании прокомментировала РБК предупреждение от ФАС в связи с нарушениями антимонопольного законодательства, выявленными после жалоб продавцов и покупателей.

«Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка», — говорится в сообщении.

В январе глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что анализ состояния конкуренции на рынке показал «коллективное доминирующее положение» Wildberries и Ozon — маркетплейсы занимают 80% рынка. В Wildberries отметили, что получение такого статуса было ожидаемым результатом.

«Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

ФАС выдала предупреждение Wildberries
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Предупреждение ФАС связано с несколькими нарушениями со стороны компании. Как заявили в ведомстве, условия в оферте Wildberries о реализации товара «имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора». Кроме того, почти ежедневные изменения тарифов компании на услуги логистики и хранения могут влиять на продавцов и их деятельность, отметили в службе. Условия изменения тарифов при этом не определены.

В ФАС также отметили, что штрафные санкции в отношении продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, несоразмерны, условия их наложения не определены.

При выдаче предупреждения ведомство рекомендовало Wildberries изменить оферту о реализации товара на своем сайте и «прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства». При этом действия компании не должны изменить условия для ее контрагентов в худшую сторону, подчеркнули в службе.

Если предупреждение не будет исполнено, то ФАС будет вправе возбудить антимонопольное дело против Wildberries.

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