Омский колледж извинился за обвинения солиста «Пикника» в «сатанизме»

В Омске отстранили сотрудника колледжа после обвинения «Пикника» в «сатанизме»

Группа «Пикник» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В Омском музыкально-педагогическом колледже отстранили от работы сотрудника, который опубликовал пост о группе «Пикник», в котором обратил внимание на оккультную символику коллектива.

Публикация была сделана в группе учебного заведения во «Вконтакте». «Пикник» должен был сыграть концерт в «Крокус Сити Холле» в день нападения на концертный зал 22 марта.

Директор учебного заведения Галия Клевакина извинилась за публикацию сотрудника. «Одним из администраторов нашей группы было допущено непозволительное нарушение этических и моральных норм поведения», — написала она.

Клевакина уточнила, что сотрудник опубликовал свое личное мнение и представил его «как позицию учебного заведения».

На время расследования его отстранили от работы, по итогам расследования ему грозит «административное наказание», добавила директор.

Пост неназванного сотрудника был опубликован 25 марта. Сейчас он уже удален, скриншоты приводят местные издания NGS55 и Город55, которые пишут, в символике «Пикника» автор публикации увидел «сатанизм».

«Просим всех принять к сведению информацию о формате духовно-нравственной культуры о том, какой планировался концерт 22 марта в «Крокусе», а также просим всех учитывать скрытые смыслы в, казалось бы, открытой и безобидной информации», — говорилось в посте.

В нем также были загружены фотографии с символами, которые используют музыканты группы «Пикник».