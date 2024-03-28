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Омский колледж извинился за обвинения солиста «Пикника» в «сатанизме»

В Омске отстранили сотрудника колледжа после обвинения «Пикника» в «сатанизме»
Группа &laquo;Пикник&raquo;
Группа «Пикник» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В Омском музыкально-педагогическом колледже отстранили от работы сотрудника, который опубликовал пост о группе «Пикник», в котором обратил внимание на оккультную символику коллектива.

Публикация была сделана в группе учебного заведения во «Вконтакте». «Пикник» должен был сыграть концерт в «Крокус Сити Холле» в день нападения на концертный зал 22 марта.

Директор учебного заведения Галия Клевакина извинилась за публикацию сотрудника. «Одним из администраторов нашей группы было допущено непозволительное нарушение этических и моральных норм поведения», — написала она.

Клевакина уточнила, что сотрудник опубликовал свое личное мнение и представил его «как позицию учебного заведения».

На время расследования его отстранили от работы, по итогам расследования ему грозит «административное наказание», добавила директор.

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Пост неназванного сотрудника был опубликован 25 марта. Сейчас он уже удален, скриншоты приводят местные издания NGS55 и Город55, которые пишут, в символике «Пикника» автор публикации увидел «сатанизм».

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«Просим всех принять к сведению информацию о формате духовно-нравственной культуры о том, какой планировался концерт 22 марта в «Крокусе», а также просим всех учитывать скрытые смыслы в, казалось бы, открытой и безобидной информации», — говорилось в посте.

В нем также были загружены фотографии с символами, которые используют музыканты группы «Пикник».

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Крокус Сити Холл концерты Омск
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