Жители Копенгагена перекопали улицу наркоторговцев

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Жители Копенгагена перекопали улицу Пушер-Стрит в центральной коммуне Христиания, где на протяжении многих лет шла торговля наркотиками, передает TV2 Kosmopol. Слово «пушер» на жаргоне означает мелкого наркоторговца.

Работы начались утром 6 апреля, около 10:00 по местному времени (11:00 мск). Собравшиеся взяли лопаты и начали поднимать камни, которыми была вымощена улица. На фото, которое показал канал, видно, что активисты выкопали все камни и сложили их грудой в тупик. Перед этим улицу полностью очистили от ларьков.

К акции присоединились бургомистр Копенгагена Софи Хэсторп Андерсен и министр юстиции Петер Хуммельгор, на ней присутствовало большое количество полицейских.

Как отмечает Berlingske, это одна из множественных попыток властей окончательно закрыть улицу. В беседе с TV2 Хэсторп Андерсен выразила уверенность, что на этот раз торговлю гашишем удастся остановить окончательно.

«Мы посмотрели друг другу в глаза и все согласились, что хватит, хватит. Мы очень тесно сотрудничали и нашли решения. На этот раз разница заключается в том, что мы стоим вместе», — сказала она. Правительство Дании подтвердило, что рассматривает это закрытие как окончательное.

Заместитель инспектора местной полиции Саймон Хансен, отвечающий за отслеживание оперативной обстановки в коммуне, в свою очередь, сообщил, что полиция будет патрулировать этот район в течение нескольких ближайших дней.

В январе министр юстиции Дании пообещал окончательно закрыть Пушер-Стрит после того, как жители Христиании обратились в правительство. Он не назвал точной даты, однако заверил, что это произойдет в течение полугода.

Власти других районов не исключили, что наркоторговцы переориентируются на них после закрытия Пушер-Стрит. Такие опасения выразил, в частности, глава городского округа Нёрребро в северо-западной части Копенгагена Могенс Петерсен, пишет Berlingske.