ГИБДД Петербурга приостановила регистрацию машин из-за сбоя

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских прав из-за технического сбоя, сообщила пресс-служба петербургского управления МВД.

«В связи с техническим сбоем <...> временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. В настоящее время специалисты принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе ресурсов», — сказано в сообщении.

Аналогичный сбой также произошел в Москве и Московской области. ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что сбой в базах ГИБДД произошел из-за перехода на новое программное обеспечение.

МВД пообещало продлить время работы подразделений Госавтоинспекции из-за сбоя, чтобы принять обращения граждан.