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Политика ,  
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Кремль связал выход Турции из ДОВСЕ с деградацией безопасности в Европе

Песков: выход Турции из ДОВСЕ связан с деградацией безопасности в Европе
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом утратил свою жизнеспособность из-за смены геополитических условий и стратегической ситуации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Такое положение дел, по словам Пескова, во многом связано с деградацией системы безопасности в Европе.

«Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратегической стабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует — не по вине Российской Федерации», — ответил пресс-секретарь на вопрос, вызывает ли решение Анкары приостановить участие в ДОВСЕ тревогу Кремля.

Турция и Белоруссия решили больше не участвовать в ДОВСЕ
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Турция объявила о приостановке действия своих обязательств по ДОВСЕ 5 апреля, так же поступила Белоруссия. Решение Анкары стало сигналом Вашингтону, который ранее пошел на аналогичный шаг, в преддверии запланированной на май встречи турецкого и американского президентов, утверждает Bloomberg.

Решение Минска агентство БелТА связало с тем, что Чехия в августе 2022 года и Польша в марте 2023 года решили не исполнять договор по отношению к Белоруссии.

ДОВСЕ был подписан в ноябре 1990 года между 16 странами НАТО и шестью государствами Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР. Он вступил в силу в ноябре 1992 года уже после роспуска восточного блока и распада Советского Союза.

Число вооружений в пределах зоны применения ДОВСЕ не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков, но участники НАТО не ратифицировали документ. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае 2023 года. В документе было сказано об устаревании соглашения, в том числе и в связи с расширением НАТО на восток.

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Теги
Дмитрий Песков Турция ДОВСЕ
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