 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о льготах двум инвесторам на аренду земли под технопарки

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

С начала 2024 года две компании получили от московского правительства землю в аренду под создание и развитие технопарков на льготных условиях. Участки располагаются в столичных районах Хорошево-Мневники и Очаково-Матвеевское. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в Очаково будет возведен первый в городе пищевой технопарк, в Мневниках же на 3-й Хорошевской улице договор заключен на эксплуатацию уже имеющегося здания технопарка «Текон». Оба объекта получили статус приоритетного инвестпроекта, что и позволило инвесторам претендовать на льготу, пояснил Ефимов.

Сама льгота заключается в снижении арендной ставки за земельный участок до 0,01% от его кадастровой стоимости. Кроме того, для приоритетных инвестпроектов налог на имущество составляет 0%, ставка земельного налога снижена до 0,7% от исчисленной суммы налога, а ставка региональной части налога на прибыль вместо 17% составляет 13,5%.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, эти условия позволяют инвесторам на 25% снизить налоговую нагрузку в региональной части. По оценкам же заммэра Ефимова, указанные два инвестора благодаря льготной программе смогут экономить совокупно до 3,8 млн руб. ежегодно.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
льготный режим Аренда земли Москва технопарки Владимир Ефимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом Технологии и медиа, 14:13
ЦБ допустил продолжение роста прибыли банков Финансы, 14:12
Путин ответил на просьбу главы Башкирии о поддержке на выборах Политика, 14:07
Ефимов сообщил о льготах двум инвесторам на аренду земли под технопарки Город, 14:05
Прокуратура не выявила завышения цен на продукты и воду в Оренбуржье Общество, 14:00
Российскую команду сняли с мейджора по Dota 2 из-за визовых проблем Спорт, 13:59
Глава ФСБ рассказал об использовании Украиной террористов для терактов Политика, 13:57
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Если бизнес не индексирует зарплаты, это делает суд. Как защититься Pro, 13:53
Торги акциями L’Occitane остановили на фоне новости о плане ухода с биржи Инвестиции, 13:40
Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего главы Merlion Общество, 13:38
16–17 мая обсудят экологическую безопасность в химико-лесном комплексе Пресс-релиз, 13:35
Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады Спорт, 13:32
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку у реки в Хабаровском крае Общество, 13:29
ГИБДД Петербурга приостановила регистрацию машин из-за сбоя Общество, 13:28