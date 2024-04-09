Ефимов сообщил о льготах двум инвесторам на аренду земли под технопарки

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

С начала 2024 года две компании получили от московского правительства землю в аренду под создание и развитие технопарков на льготных условиях. Участки располагаются в столичных районах Хорошево-Мневники и Очаково-Матвеевское. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в Очаково будет возведен первый в городе пищевой технопарк, в Мневниках же на 3-й Хорошевской улице договор заключен на эксплуатацию уже имеющегося здания технопарка «Текон». Оба объекта получили статус приоритетного инвестпроекта, что и позволило инвесторам претендовать на льготу, пояснил Ефимов.

Сама льгота заключается в снижении арендной ставки за земельный участок до 0,01% от его кадастровой стоимости. Кроме того, для приоритетных инвестпроектов налог на имущество составляет 0%, ставка земельного налога снижена до 0,7% от исчисленной суммы налога, а ставка региональной части налога на прибыль вместо 17% составляет 13,5%.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, эти условия позволяют инвесторам на 25% снизить налоговую нагрузку в региональной части. По оценкам же заммэра Ефимова, указанные два инвестора благодаря льготной программе смогут экономить совокупно до 3,8 млн руб. ежегодно.