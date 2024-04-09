Суд в Новосибирске арестовал активы фермы на ₽3 млрд за слив сточных вод

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Колыванский районный суд Новосибирской области арестовал имущество свиноводческого комплекса АО «Кудряшовское» на 3 млрд руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Активы арестовали в рамках уголовного дела против бывшего директора. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК (загрязнение вод), ч. 1 ст. 254 УК (порча земли) и ч. 4 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Речь идет о Владимире Гавриленко, свою должность он больше не занимает, уточняет «РБК Новосибирск».

Следствие полагает, что работники свиноводческого комплекса, которым управляет АО «Кудряшовское», по указанию Гавриленко слили продукты жизнедеятельности животных за пределы лагуны, предназначенной для их хранения. В результате были загрязнены река Амба и земля близ нее, погибла рыба. Также компания нанесла урон насаждениям, отметили в прокуратуре.

Ущерб, нанесенный компанией, следствие оценило более чем в 3 млрд руб. К ней предъявили иск на соответствующую сумму. В результате суд арестовал земельные участки, здания и сооружения АО «Кудряшовское». По данным прокуратуры, их общая стоимость покрывает нанесенный ущерб.

АО «Кудряшовское» является «дочкой» холдинга «Сибагро», который объединяет 16 производственных предприятий в десяти регионах России. Предприятие специализируется на производстве свинины, колбас, яиц и куриного мяса. АО «Кудряшовское» управляет свиноводческим комплексом, мясокомбинатом и комбикормовым заводом, а также землями для выращивания зерна в Новосибирской области. По собственным данным компании, на ее долю приходится более 86% от общего объема производства свинины в регионе, что делает ее крупнейшим производителем этой продукции в области.

В пресс-службе «Сибагро» подтвердили «РБК Новосибирск» арест активов АО «Кудряшовское» по ходатайству прокуратуры. «Это обеспечительная мера в рамках судебного процесса, решение по которому еще не принято. На объемы и выпуск продукции, выплату заработной платы сотрудникам и другие рабочие процессы это не повлияет. Предприятие продолжит работать в штатном режиме», — подчеркнули в компании.