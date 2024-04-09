 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Новосибирске арестовал активы фермы на ₽3 млрд за слив сточных вод

В Новосибирске арестовали активы АО «Кудряшовское» на ₽3 млрд по делу директора
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Колыванский районный суд Новосибирской области арестовал имущество свиноводческого комплекса АО «Кудряшовское» на 3 млрд руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Активы арестовали в рамках уголовного дела против бывшего директора. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК (загрязнение вод), ч. 1 ст. 254 УК (порча земли) и ч. 4 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Речь идет о Владимире Гавриленко, свою должность он больше не занимает, уточняет «РБК Новосибирск».

Путин передал в управление Росимущества активы «АгроТерры»
Бизнес
Фото:Александр Река / ТАСС

Следствие полагает, что работники свиноводческого комплекса, которым управляет АО «Кудряшовское», по указанию Гавриленко слили продукты жизнедеятельности животных за пределы лагуны, предназначенной для их хранения. В результате были загрязнены река Амба и земля близ нее, погибла рыба. Также компания нанесла урон насаждениям, отметили в прокуратуре.

Ущерб, нанесенный компанией, следствие оценило более чем в 3 млрд руб. К ней предъявили иск на соответствующую сумму. В результате суд арестовал земельные участки, здания и сооружения АО «Кудряшовское». По данным прокуратуры, их общая стоимость покрывает нанесенный ущерб.

АО «Кудряшовское» является «дочкой» холдинга «Сибагро», который объединяет 16 производственных предприятий в десяти регионах России. Предприятие специализируется на производстве свинины, колбас, яиц и куриного мяса.

АО «Кудряшовское» управляет свиноводческим комплексом, мясокомбинатом и комбикормовым заводом, а также землями для выращивания зерна в Новосибирской области. По собственным данным компании, на ее долю приходится более 86% от общего объема производства свинины в регионе, что делает ее крупнейшим производителем этой продукции в области.

В пресс-службе «Сибагро» подтвердили «РБК Новосибирск» арест активов АО «Кудряшовское» по ходатайству прокуратуры. «Это обеспечительная мера в рамках судебного процесса, решение по которому еще не принято. На объемы и выпуск продукции, выплату заработной платы сотрудникам и другие рабочие процессы это не повлияет. Предприятие продолжит работать в штатном режиме», — подчеркнули в компании.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Новосибирская область арест имущества
Материалы по теме
Суд не стал арестовывать замглавы разработчика «Леонардо»
Бизнес
Путин передал в управление Росимущества активы «АгроТерры»
Бизнес
Суд арестовал имущество гражданской жены экс-главы ГИБДД Ставрополья
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Челябинск стал первым в рейтинге городов по росту цен на жилье за год Недвижимость, 11:08
Комплексное развитие территорий в Москве: что делать владельцам объектов Pro, 11:03
Бумаги «Эталона» подорожали на 3% после сообщения о рекордных продажах Инвестиции, 11:02
Клуб НБА впервые в истории предложит женщине стать главным тренером Спорт, 10:59
Разбирать обрушившийся мост в Вязьме приехали 300 человек Общество, 10:53
Криптовалюта Ethereum подорожала на 60% с начала года Крипто, 10:53
Певец Евгений Кунгуров покончил с собой Общество, 10:46
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Белоруссия запретила продажу чая лидера российского рынка Бизнес, 10:41
Схема «мидий из Белоруссии» устарела. Как импорт попадает в Россию Pro, 10:38
В НАТО призвали удвоить оборонные бюджеты из-за «двойной угрозы» Политика, 10:37
Суд в Новосибирске арестовал активы фермы на ₽3 млрд за слив сточных вод Общество, 10:35
Путин предложил кандидата на пост главы Верховного суда Политика, 10:31
Тренер «Ан-Насра» раскритиковал арбитра за удаление Роналду Спорт, 10:29
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе Политика, 10:28