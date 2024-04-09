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Политика ,  
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В США арестовали сторонника ИГ, который готовил теракт в церкви

В США арестовали готовившего теракт в церкви жителя штата Айдахо

Жителя американского штата Айдахо арестовали по подозрению в подготовке теракта в церквях. Об этом сообщает пресс-служба минюста США.

18-летний житель города Кер-д’Ален также оказывал материальную поддержку ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).

«Александр Скотт Меркурио присягнул на верность ИГИЛ и намеревался совершать нападения от имени организации. Он планировал напасть на людей в церквях в Кер-д'Ален 7 апреля, используя ножи и огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

Молодой человек находится под стражей в ожидании суда. В случае признания виновным Меркурио грозит максимальное наказание в виде 20 лет в федеральной тюрьме.

Десять человек погибли при стрельбе в супермаркете в Буффало
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В мае 2022 года в США произошло два нападения на общественные места. 14 мая мужчина открыл стрельбу в супермаркете Top Markets на Джефферсон авеню в городе Буффало. В результате атаки погибли 10 человек.

Позднее, 16 мая, злоумышленник открыл стрельбу в пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс в Калифорнии. Пострадали пять человек, один умер от полученных ран.

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Теги
терроризм США Минюст США
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