Умер вице-президент ЛУКОЙЛа и чемпион по авиамодельному спорту Робертус

Робертус скоропостижно скончался на 54-м году жизни. Он 30 лет проработал в компании, куда пришел после института

Виталий Робертус (Фото: ASC Rusjet / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус, об этом сообщается на сайте компании. Робертус скоропостижно скончался на 54-м году жизни.

В пресс-службе компании отметили, что карьера топ-менеджера была связана исключительно с ЛУКОЙЛом, куда он пришел после окончания института на должность экономиста и впоследствии дослужился до нынешнего поста.

«За 30 лет работы в ЛУКОЙЛе завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом. За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами. В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем», — говорится в сообщении.

Компания выразила соболезнования родным и близким Робертуса.

Робертус был спортсменом-авиамоделистом, семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту, спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов, сообщается на сайте МАИ, который он окончил. Также являлся сооснователем и шеф-пилотом авиационного спортивного клуба RUSJET.

В интервью порталу МАИ в августе 2021 года он рассказывал о работе в ЛУКОЙЛе. «Сегодня в компании я являюсь руководителем дирекции по поставкам и продажам, отвечаю за продажу и логистику и с авиацией по работе связан минимально, за исключением поставок авиационного топлива», — говорил Робертус.