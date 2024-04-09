При пожаре в подмосковном Воскресенске погибли четверо детей

МЧС: при пожаре в Воскресенске погибли пять человек, в том числе четверо детей

Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Воскресенске в Подмосковье, четверо из погибших — дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Двоих пострадавших в возрасте 11 и 13 лет госпитализировали, их спасли соседи, заявили в ведомстве. Всего в доме, по данным МЧС, проживало восемь человек, из них шесть детей.

Огонь распространился на площади 150 кв. м. На месте пожара работают 25 человек и восемь единиц техники.

Открытое горение ликвидировали, заявили в пресс-службе ведомства.

В начале марта в частном доме в подмосковном Зеленограде произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В результате пожара погибли четыре человека. Из соседнего дома эвакуировали трех жителей.