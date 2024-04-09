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Технологии и медиа ,  
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Ракету «Ангара-А5» впервые запустят с космодрома Восточный

Ракету «Ангара-А5» впервые запустят с космодрома Восточный 9 апреля

«Роскосмос» впервые запустит ракету «Ангара-А5» с космодрома Восточный 9 апреля в 12:00 по мск. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

По данным пресс-службы, 8 апреля госкомиссия допустила ракету к старту. Для мониторинга пуска ракеты на побережье Татарского пролива космический центр «Восточный» установил радары. Система будет отслеживать падение модулей «Ангары» и определит координаты их приземления.

На орбиту носитель с полезной нагрузкой на борту выведет разгонный блок «Орион». Разгонный блок вместе с грузом отделится от остальной части ракеты через 12 минут 26 секунд после старта.

«Роскосмос» назвал дату первого пуска «Ангары-А5» с Восточного
Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

В ближайшей перспективе «Ангара-А5» должна заменить ракеты «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Кроме того, «Ангара-А5» станет частью космического ракетного комплекса «Амур», на котором в дальнейшем будут собирать многоразовую ракету-носитель.

«Ангара-А5» — это одна из наиболее грузоподъемных ракет своего класса. На орбиту она может вывести от 3 до 7,5 т полезной нагрузки. Прежде пуск ракеты проводили в 2014 году и 2020-м только с космодрома Плесецк.

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Роскосмос ракета Ангара Восточный
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