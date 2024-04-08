 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Москве заочно арестовал вора в законе Тэко Тбилисского

Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Якова Измайлова — вора в законе, известного как Тэко Тбилисский. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 Уголовного кодекса) и уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений (ст. 314.1 Уголовного кодекса). По первому обвинению ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второму — до года тюремного заключения.

Криминальный авторитет с 1 апреля находится в международном розыске. Срок его ареста (два месяца) будет исчисляться с момента его появления в России или передачи российским правоохранителям при депортации.

Шакро Молодой вышел на свободу
Общество
Захарий Калашов (Шакро&nbsp;Молодой)

Тэко Тбилисский занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные Следственного комитета. Летом 2015 года его задержали в Москве, при нем нашли героин. Во время отбывания наказания в колонии и после освобождения он «распространил сферу своего преступного влияния на различные исправительные учреждения Москвы, Московской области и Республики Татарстан».

После освобождения Тэко Тбилисский сменил имя в паспорте на Якова Измайлова (его имя ранее — Теймураз Фароян). С марта 2020 года он находился в федеральном розыске.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
арест заочный арест Москва суд вор в законе криминальный авторитет
Материалы по теме
Россия выдала Турции мужчину, обвиняемого в убийстве хозяина гостиницы
Общество
Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого
Общество
В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
РФС отстранил пятерых футболистов и судью из-за многочисленных ставок Спорт, 21:20
«Спартак» не станет собирать руководство для срочной отставки Абаскаля Спорт, 21:16
«Аппетит инвесторов возрастает». Как поведет себя рынок криптовалют Крипто, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
МИД Швейцарии рассказал о подготовке первого мирного саммита по Украине Политика, 20:54
Ставки на падение иены достигли максимума за 17 лет Инвестиции, 20:39
Кучеров и Панарин вошли в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 20:37
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Постпред заявил, что МАГАТЭ не решается осудить Украину за атаку на ЗАЭС Политика, 20:36
Путин поручил продлить петербургское метро до Пулково Экономика, 20:29
Мэр Орска рассказал о встрече с протестующими жителями Общество, 20:25
Солнечное затмение над Северной Америкой. Трансляция Технологии и медиа, 20:23
Более 5 тыс. человек остались без газа после обрушения моста в Вязьме Общество, 20:18
Как цена биткоина вела себя после прошлых халвингов. Анализ Kaiko Крипто, 20:18
АФК «Система» отчиталась о росте выручки на 17% в 2023 году Отрасли, 20:09