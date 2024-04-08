Суд в Москве заочно арестовал вора в законе Тэко Тбилисского

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Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Якова Измайлова — вора в законе, известного как Тэко Тбилисский. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 Уголовного кодекса) и уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений (ст. 314.1 Уголовного кодекса). По первому обвинению ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второму — до года тюремного заключения.

Криминальный авторитет с 1 апреля находится в международном розыске. Срок его ареста (два месяца) будет исчисляться с момента его появления в России или передачи российским правоохранителям при депортации.

Тэко Тбилисский занимает высшее положение в преступной иерархии с 1992 года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные Следственного комитета. Летом 2015 года его задержали в Москве, при нем нашли героин. Во время отбывания наказания в колонии и после освобождения он «распространил сферу своего преступного влияния на различные исправительные учреждения Москвы, Московской области и Республики Татарстан».

После освобождения Тэко Тбилисский сменил имя в паспорте на Якова Измайлова (его имя ранее — Теймураз Фароян). С марта 2020 года он находился в федеральном розыске.