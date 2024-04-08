В армии Армении решили локализовать восклицание «Ура»

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⁠Армянская армия заменит торжествующее восклицание «Ура» на «Кецце» («Да здравствует»). Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на информацию Минобороны страны.

В ведомстве рассказали, что у Вооруженных сил Армении будет новый устав внутренней службы, соответствующий законопроект находится в разработке. Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. Минобороны отметило, что окончательный вариант устава еще не готов, но известны некоторые детали.

Например, восклицание «Ура», которое используется, когда командир поздравляет личный состав, заменят на «Кецце». Минобороны объяснило, что прежнее междометие «досталось в наследство еще с советской армии». Его решили «локализовать».

В то же время менять слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству в уставе не планируется. В Минобороны отметили, что задачи по адаптации воинского устава к модели армии какой-либо другой страны не было.

В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в армянских Вооруженных силах проходят масштабные реформы с учетом «изучения международного опыта». Он отметил, что в армии ввели практику 24-дневных учебных сборов, аналогичных сборам в швейцарской воинской системе.

Вооруженные силы Швейцарии состоят из призывников, контрактников и добровольцев. Обязательную службу в армии должны пройти все мужчины с 18 до 30 лет, годные по состоянию здоровья. Служба в армии составляет 260 дней, распределенных на десять лет. После прохождения базовой военной подготовки резервисты призываются на трехнедельные сборы раз в два года.