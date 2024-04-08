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После пожара на судне «Катерина Великая» завели уголовное дело

СК завел дело после пожара на судне «Катерина Великая» во Владивостоке
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Во Владивостоке следователи завели уголовное дело после пожара на судне снабжения «Катерина Великая», где погиб один человек, сообщило Восточное межрегиональное управление на транспорте СК.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из помещений судна, когда то находилось в центре судоремонта ночью 8 апреля.

«В результате происшествия один человек погиб и один человек, находившийся на борту, пострадал», — добавили в СК. Прокуратура ранее сообщила о трех госпитализированных. По информации МЧС, огонь распространился на 50 кв. м.

Дело завели по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По ней грозит до четырех лет лишения свободы. Следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара, заключили в СК.

При пожаре на уникальном судне «Катерина Великая» погиб человек
Общество
&laquo;Катерина Великая&raquo;

«Катерина Великая» — первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса из четырех в серии. Его спустили на воду в декабре 2020 года. «Катерина Великая» может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 м.

Суда этой категории предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях. Они могут перевозить грузы к морским объектам, проводить ледокольные операции, контролировать ледовую обстановку, буксировать крупные объекты, перевозить контейнеры на главной палубе.

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Теги
уголовное дело Владивосток Пожар судно
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