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Бастрыкин поручил разобраться с поведением полиции в конфликте аниматоров

Бастрыкин поручил проверить роль полиции в конфликте аниматоров в Петербурге
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о бездействии петербургской полиции при конфликте групп аниматоров в центре города, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соцмедиа размещено обращение к председателю СК в связи с непринятием сотрудниками правоохранительных органов действенных мер по пресечению публичных столкновений двух конкурирующих групп аниматоров в центре Санкт-Петербурга», — говорится в публикации. Бастрыкин поручил организовать проверку и представить ему доклад.

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Накануне, 7 апреля 2024 года, «Русская община Петрограда» в телеграм-канале опубликовала обращение к Бастрыкину. В объединении призвали СК «привлечь к ответственности всех участников нападений» и провести проверку в отделах полиции, а аниматоров — прекратить «борьбу в духе 90-х».

«Фонтанка» тогда сообщила о нападении на фотографа с голубями возле Ленинградского зоопарка. Группа из 10–12 человек запрещала людям фотографироваться с птицами, после аниматору брызнули в лицо из перцового баллончика, он получил ожог роговицы. Издание отмечает, что это не первое нападение в «голубином бизнесе».

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Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин аниматор Санкт-Петербург проверка
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