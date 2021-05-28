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Общество ,  
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В Сочи арестовали вымогавших деньги аниматоров в костюмах коней

Фото:пресс-служба УВД по городу Сочи Фото:пресс-служба УВД по городу Сочи Фото:пресс-служба УВД по городу Сочи Фото:пресс-служба УВД по городу Сочи
Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи

В Сочи арестовали трех молодых людей, которые были одеты в костюмы животных и вымогали у прохожих деньги за фото с ними. Об этом сообщили РБК в пресс-службе сочинского УВД.

По данным полиции, в центре города молодые люди в костюмах животных — героев мультфильмов навязчиво предлагали прохожим сфотографироваться с ними, после чего требовали заплатить за фото. В случае отказа оплачивать фото молодые люди отвечали прохожим нецензурной бранью, сказали в УВД.

Сначала были задержаны три человека, а через несколько часов в центре города задержали еще одного аниматора в костюме животного, который также приставал к прохожим, уточнили в полиции.

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В пресс-службе УВД указали, что на них составили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Суд арестовал троих из задержанных на пять суток.
 

Сочи УВД костюмы вымогательство новости фото
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