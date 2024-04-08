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Финансы ,  
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Путин поручил увеличить суточные работающим в разъездах и экспедициях

Путин поручил увеличить суточные дальнобойщикам в разъездах и экспедициях
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил увеличить суточные выплаты работникам во время пребывания в разъездах и экспедициях, следует из перечня поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены правительство и комиссия госсовета по направлению «Транспорт». Доклад нужно представить до 15 апреля 2024 года. Президент дал поручение по итогам встречи в Казани с главами логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств 22 февраля.

Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до ₽1200
Финансы
Фото:Павел Головкин / ТАСС

Транспортные компании выплачивают суточные и компенсации за разъездную работу преимущественно водителям фур. Перевозчики возмещают водителям все расходы на выполнение служебных обязанностей в рейсе, включая ремонт автомобиля, оплату стоянок, проезд по платным дорогам, сотовую связь, питание, проживание.

В июле 2023 года Минтранс заявил о необходимости увеличить размер суточных для водителей с 700 руб. до 1,2 тыс. руб. Эти выплаты не облагаются налогом.

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Теги
дальнобойщики экспедиции выплаты Путинка
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