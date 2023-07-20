Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до ₽1200

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Минтранс направил в Минфин инициативу об увеличении предельного размера не облагаемых налогом суточных для дальнобойщиков, сообщили РБК в пресс-службе Министерства транспорта.

«Предельный размер суточных — 700 руб. — на сегодняшний день является недостаточным для покрытия возникающих расходов водителей автотранспортных предприятий. <...> Минтранс направил в Минфин России позицию о необходимости увеличения предельного размера не облагаемых налогом суточных для работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, до 1200 руб. за каждый день нахождения в пути», — сообщили в ведомстве.

Сегодня Госдума утвердила во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые ограничивают размер не облагаемых НДФЛ суточных выплат для дальнобойщиков до 700 руб. при поездках по России и 2,5 тыс. руб. — за рубежом.

Минфин в 2021 году предлагал изменить порядок налогообложения суточных для водителей-дальнобойщиков и включил соответствующие поправки в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период до 2024 года. В конце мая 2023 года он был внесен в Госдуму. Инициатива должна приравнять суточные выплаты дальнобойщикам к выплатам сотрудникам без разъездного характера работы, которые были установлены еще в 2008 году.