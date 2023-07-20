Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до ₽1200

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 18:36
В Тамбовской области индуса госпитализировали с подозрением на холеру Общество, 20:14
В Москве арестовали мужчину, который попытался поджечь Мавзолей Ленина Общество, 20:09
Зачем столетний Киссинджер в сотый раз посещал Китай Политика, 20:03
Рублев вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд Спорт, 19:53
Песков назвал новые санкции Канады попыткой «бежать впереди всех» Политика, 19:47
В Кремле заступились за Исинбаеву Спорт, 19:47
Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до ₽1200 Финансы, 19:40
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей Финансы, 19:40
«Тинькофф» продолжит торги бумагами США благодаря смене места их учета Инвестиции, 19:40
Киев заявил о готовности пойти на любые риски ради вывоза зерна Политика, 19:33
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
Российского волейболиста дисквалифицировали за допинг Спорт, 19:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Путин впервые с 2014 года посетил Мурманск Политика, 19:05
Финансы ,  
0 

Минтранс инициировал увеличение суточных для водителей до ₽1200

Минтранс заявил о необходимости увеличить размер суточных для водителей до ₽1200
Фото: Павел Головкин / ТАСС
Фото: Павел Головкин / ТАСС

Минтранс направил в Минфин инициативу об увеличении предельного размера не облагаемых налогом суточных для дальнобойщиков, сообщили РБК в пресс-службе Министерства транспорта.

«Предельный размер суточных — 700 руб. — на сегодняшний день является недостаточным для покрытия возникающих расходов водителей автотранспортных предприятий. <...> Минтранс направил в Минфин России позицию о необходимости увеличения предельного размера не облагаемых налогом суточных для работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, до 1200 руб. за каждый день нахождения в пути», — сообщили в ведомстве.

Сегодня Госдума утвердила во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые ограничивают размер не облагаемых НДФЛ суточных выплат для дальнобойщиков до 700 руб. при поездках по России и 2,5 тыс. руб. — за рубежом.

Минфин в 2021 году предлагал изменить порядок налогообложения суточных для водителей-дальнобойщиков и включил соответствующие поправки в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период до 2024 года. В конце мая 2023 года он был внесен в Госдуму. Инициатива должна приравнять суточные выплаты дальнобойщикам к выплатам сотрудникам без разъездного характера работы, которые были установлены еще в 2008 году.

Транспортные компании выплачивают суточные и компенсации за разъездную работу преимущественно водителям фур, но сейчас эти выплаты не облагаются налогами и страховыми взносами. Перевозчики возмещают водителям все расходы на выполнение служебных обязанностей в рейсе, включая ремонт автомобиля, оплату стоянок, проезд по платным дорогам, сотовую связь, питание, проживание.

Читайте на РБК Pro
Почему брейншторм переоценен и чем его заменить
В КНР перестали «кошмарить» IT-сектор. Бумаги NetEase выросли на 85%
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала

Теги
Минтранс Минфин дальнобойщики выплаты НДФЛ
Материалы по теме
«Известия» узнали о плане Минтранса по штрафам водителям электросамокатов
Общество
Минтранс опроверг планы ввести новый сбор с авиапассажиров
Бизнес
Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter