 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин рекомендовал проводить корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!»

Путин порекомендовал регионам возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»
Фото: Светлана Егорова / Wikipedia
Фото: Светлана Егорова / Wikipedia

Президент Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в российских регионах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!».

Это следует из перечня поручений по итогам поездки главы государства в Свердловскую и Челябинскую области.

Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, ответственными назначены главы регионов.

Путин счел работу «Уралвагонзавода» «достойной хороших эпитетов»
Политика
Генеральный директор АО &laquo;Концерн &laquo;Уралвагонзавод&raquo; Александр Потапов, Владимир Путин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Конкурс «А ну-ка, девушки» основан на телепрограмме, которая выходила в эфир с 1970 по 1987 год. В нем представительницы одной профессии соревновались за звание лучшей в своей сфере.

Идею возродить конкурс Путин поддержал еще в феврале 2024 года после предложения одной из сотрудниц «Уралвагонзавода», где он проводится.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
Владимир Путин поручения конкурсы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область
Политика
Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов
Политика
Путин поручил кабмину рассмотреть производство игровых консолей в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
От Lada Iskra до Citroen. Автобренды раскрыли планы по новинкам Авто, 12:05
Глава Rolex назвал инвестиции в дорогие часы опасными Инвестиции, 12:05
Выйти из тени: как стать самозанятым и больше не иметь проблем с ФНС Pro, 12:05
Посол Украины заявил, что Киев не настаивает на вступлении в НАТО сейчас Политика, 12:03
Дочь Тутберидзе перейдет в сильнейшую академию фигурного катания в мире Спорт, 12:02
На Рязанском проспекте построят школу на 1250 учеников Город, 12:01
Консерваторов вынудили удалить пост «Великобритания сильна как никогда» Политика, 11:59
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Аналитики назвали округа Москвы — лидеры по росту цен на жилье Недвижимость, 11:57
«ЕвроХим» объявил о запуске новой программы НИОКР по улучшению удобрений Отрасли, 11:53
FT сообщила о почти полном разрушении нескольких электростанций Украины Политика, 11:47
Выручка Apple в России упала более чем в 23 раза Бизнес, 11:44
Путин поручил увеличить суточные работающим в разъездах и экспедициях Финансы, 11:39
Путин поручил создать правительственную спецкомиссию по паводкам Политика, 11:31
Чем опасно получение паспорта другой страны или резидентства Pro, 11:31