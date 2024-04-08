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Путин рекомендовал проводить корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!»
Путин порекомендовал регионам возродить конкурс «А ну-ка, девушки!»
Президент Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в российских регионах корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!».
Это следует из перечня поручений по итогам поездки главы государства в Свердловскую и Челябинскую области.
Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, ответственными назначены главы регионов.
Конкурс «А ну-ка, девушки» основан на телепрограмме, которая выходила в эфир с 1970 по 1987 год. В нем представительницы одной профессии соревновались за звание лучшей в своей сфере.
Идею возродить конкурс Путин поддержал еще в феврале 2024 года после предложения одной из сотрудниц «Уралвагонзавода», где он проводится.