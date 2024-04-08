«Победа» не исключила, что будет предлагать еду в полете

Дмитрий Тыщук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лоукостер «Победа» рассматривает возможность начать предлагать питание на борту, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Тыщук.

«Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового», — цитирует его ТАСС. По словам главы «Победы», речь идет об ограниченном ассортименте закусок и напитков. Такое питание будет иметь минимальный вес и не усложнит послеполетную и предполетную подготовки рейса, пояснил Тыщук.

В июне 2023 года «Победа» ввела платный сервис «Еда на гейт». В случае покупки услуги пассажиру при посадке на борт в московских аэропортах Шереметьево и Внуково доставляется ресторанная еда. Стоимость сетов варьируется от 695 до 1490 руб. Тыщук отметил, что сервис пользуется популярностью и вполне оправдал ожидания компании.

В интервью РБК в сентябре прошлого года глава лоукостера анонсировал начало продажи снеков и внедрение систем развлечения в 2024-м. В ассортименте не будет алкоголя, чтобы избежать конфликтов с дебоширами, отметил он. По итогам 2022 года «Победа» заработала на дополнительных услугах 5,9–8,8 млрд руб.