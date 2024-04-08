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Консерваторов вынудили удалить пост «Великобритания сильна как никогда»

The Times: правящая партия Британии удалила пост о сильной Великобритании
Фото: @Conservatives / X
Фото: @Conservatives / X

Формальной причиной удаления из соцсетей поста с предвыборным плакатом правящей Консервативной партии Великобритании стало нарушение протокола использования изображения короля, пишет The Times.

Однако публикация с подписью «Великобритания сильна как никогда» вызвала шквал критики и по другим мотивам.

Как отмечает издание, на плакате были изображены премьер-министр Риши Сунак, который обладает рекордно низким рейтингом, футбольная команда, десятилетиями не выигрывавшая крупных трофеев, швейцарский контейнеровоз, американский истребитель, режиссер Кристофер Нолан и улыбающийся король Карл III.

Публикация вызвала бурную реакцию в Х, многие обратили внимание, что транспортные средства, изображенные на плакате, не были британскими. Депутат от Шотландской национальной партии Джон Николсон сказал, что во «второй по могуществу стране мира» нет женщин, подчеркивая, что на плакате изображены исключительно мужчины. Крис Брайант, член парламента от Лейбористской партии, заявил, что пост является примером «полной некомпетентности».

Оливер Дауден, заместитель премьер-министра, заявил, что «понятия не имеет», почему этот пост был удален, и что он «поддерживает содержащееся в нем мнение».

Букингемский дворец отказался от комментариев. Представители Консервативной партии не ответили, почему пост был удален.

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В Соединенном Королевстве до января 2025 года должны пройти парламентские выборы.

В марте Bloomberg узнал, что на фоне падения рейтинга консерваторов до рекордных 20% идут разговоры о замене Сунака на посту премьера. Рейтинг консерваторов оказался на 27% ниже, чем у оппозиционной Лейбористской партии.

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Теги
Великобритания Консервативная партия предвыборная кампания
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