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Потоп в Орске ,  
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Лидер КНДР выразил соболезнования из-за потопа в Оренбургской области

Ким Чен Ын направил соболезнования Путину из-за потопа в Оренбургской области
Сюжет
Потоп в Орске

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу затоплений в Оренбургской области, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту России и в его лице правительству и народу России, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — говорится в сообщении.

Северокорейский лидер пожелал российским властям «скорейшей ликвидации последствий» от затоплений, а жителям пострадавшего района — благополучия.

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Политика

4 апреля в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка. Наиболее сложная обстановка с паводком в городе Орск, где прорвало насыпную дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. По последним данным, во всей области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и свыше 18 тыс. приусадебных участков. Местных жителей начали эвакуировать, в некоторых населенных пунктах возникли перебои с электричеством, поставками воды и продуктов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при ведении работ — ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса.

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Теги
Ким Чен Ын КНДР Северная Корея соболезнования Владимир Путин Оренбургская область затопление потоп
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