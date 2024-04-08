Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
В Киевской области сработали системы противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба областной военной администрации.
«Пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги», — призвали власти региона.
Сирены воздушной тревоги зазвучали в Киевской области около 00:50 мск и отключились спустя час.
Также воздушную тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Ровненской областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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