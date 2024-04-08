Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

В Киевской области сработали системы противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба областной военной администрации.

«Пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги», — призвали власти региона.

Сирены воздушной тревоги зазвучали в Киевской области около 00:50 мск и отключились спустя час.

Также воздушную тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Ровненской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.