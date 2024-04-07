В Орске спасатели вытаскивают автомобили из воды. Видео

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Житель Орска попытался проехать на автомобиле через затопленные районы в Новом городе, но машина заглохла в воде. Мужчина самостоятельно выбрался на сухой участок, а автомобиль помогли вытащить машины экстренных служб.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. Спасатели продолжают эвакуацию жителей.

МЧС призвало заранее эвакуироваться из районов, которым грозит наводнение, — Курганской и Тюменской областей.

Паводок коснулся и жителей Самарской области. По данным на 7 апреля, спасатели эвакуировали 816 человек, в том числе 159 детей, из зоны подтопления. МЧС сообщило, что вода начинает уходить.