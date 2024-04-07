В Орске спасатели вытаскивают автомобили из воды. Видео
Житель Орска попытался проехать на автомобиле через затопленные районы в Новом городе, но машина заглохла в воде. Мужчина самостоятельно выбрался на сухой участок, а автомобиль помогли вытащить машины экстренных служб.
Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. Спасатели продолжают эвакуацию жителей.
МЧС призвало заранее эвакуироваться из районов, которым грозит наводнение, — Курганской и Тюменской областей.
Паводок коснулся и жителей Самарской области. По данным на 7 апреля, спасатели эвакуировали 816 человек, в том числе 159 детей, из зоны подтопления. МЧС сообщило, что вода начинает уходить.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский