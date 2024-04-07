 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

В Орске спасатели вытаскивают автомобили из воды. Видео

Появились кадры эвакуации автомобилей в затопленном Орске
Сюжет
Потоп в Орске

В Орске спасатели вытаскивают автомобили из воды. Видео
Video

Житель Орска попытался проехать на автомобиле через затопленные районы в Новом городе, но машина заглохла в воде. Мужчина самостоятельно выбрался на сухой участок, а автомобиль помогли вытащить машины экстренных служб.

Как Орск пытается справиться с потопом
Политика

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. Спасатели продолжают эвакуацию жителей.

МЧС призвало заранее эвакуироваться из районов, которым грозит наводнение, — Курганской и Тюменской областей.

Паводок коснулся и жителей Самарской области. По данным на 7 апреля, спасатели эвакуировали 816 человек, в том числе 159 детей, из зоны подтопления. МЧС сообщило, что вода начинает уходить.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Оренбургская область подтопление наводнение спасатели
Материалы по теме
В Самарской области эвакуировали более 800 человек из зоны паводка
Общество
Путин поручил МВД обеспечить правопорядок в регионах под угрозой паводка
Общество
Вильфанд объяснил появление паводка на Урале
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Как выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления жилых домов ночью Общество, 22:21
Число подтопленных домов в Оренбургской области выросло до 10,1 тыс. Общество, 22:00
Власти Харьковской области сообщили о возможной принудительной эвакуации Политика, 21:55
Армения назвала дезинформацией сообщения Азербайджана об обстрелах Политика, 21:45
«Спартак» победил в дерби с «Динамо» благодаря дублю Соболева Спорт, 21:30
Уровень воды в Оренбурге приблизился к опасному на 9 см Общество, 21:28
В Краснодаре загорелись два ангара на площади 1,7 тыс. кв. м Общество, 21:24
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Глава Минэнерго Украины исключил «тотальный блэкаут» Политика, 21:20
В Орске спасатели вытаскивают автомобили из воды. Видео Общество, 21:12
СК показал кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье Политика, 20:59
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник Политика, 20:53
В Ростовской области упал беспилотник Политика, 20:44
Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары по ЗАЭС Политика, 20:31
Заменивший Садулаева борец победил украинца и завоевал лицензию на Игры Спорт, 20:25