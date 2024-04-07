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Потоп в Орске ,  
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МЧС призвало эвакуироваться жителей регионов с угрозой подтоплений

МЧС призвало заранее эвакуироваться из регионов с угрозой наводнения
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

МЧС России призвало население заранее эвакуироваться из районов, которым грозит наводнение, говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным МЧС, в 39 российских регионах остаются подтопленными более 6,8 тыс. жилых домов. В субъектах, где паводок ожидается в ближайшие сутки, спасатели приведены в режим повышенной готовности.

Наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области — там действует режим ЧС федерального характера. Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, спустя день образовался еще один прорыв. По данным МЧС, спасатели продолжают эвакуацию жителей, а также укрепляют дамбу.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В зону возможного затопления попадают шесть округов Курганской области, в регионе действует режим повышенной готовности. В Тюменской — прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол, жителей призывают покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.

Ранее президент Владимир Путин поручил МВД обеспечить соблюдение правопорядка и охрану имущества в зонах паводков.

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Теги
МЧС паводки подтопление Оренбургская область Тюменская область Курганская область Урал
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