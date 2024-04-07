В Минздраве рассказали о состоянии губернатора Андрея Чибиса

Андрей Чибис (Фото: andrey_chibis / Telegram)

Состояние губернатора Андрея Чибиса после нападения стабильное, есть положительная динамика, сообщил глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев, передает городской оперштаб.

«Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой — от состояния тяжелого идет движение к состоянию средней тяжести», — сказал он.

По словам Панычева, пока рано давать точную оценку, поскольку могут возникнуть осложнения и ухудшение состояния. Он отметил, что врачи круглосуточно следят за состоянием Чибиса. Губернатор остается в палате интенсивной терапии и реанимации областной клинической больницы.

Вечером 4 апреля на Чибиса напали с ножом после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали.

Нападавшего задержали, им оказался 42-летний местный житель. На заседании суда он заявил, что сожалеет о произошедшем, а причиной нападения назвал «стечение обстоятельств». Мужчину арестовали на два месяца.

Против него завели дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК, до 20 лет лишения свободы).