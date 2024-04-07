Как выглядит Орск на второй день после прорыва дамбы. Видео

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После того как вечером 5 апреля прорвало дамбу, отделяющую микрорайон Старый город в Орске от реки Урал, вода продолжает прибывать и затапливать город. На данный момент она добралась до так называемого Нового города — ряда районов в Орске, после чего власти начали эвакуацию жителей. В частности, это коснулось улиц Краматорская, Щорса и Стасова.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что самая сложная ситуация с потопом — в Старом городе и Ленинском районе Орска. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера. В результате прорыва дамбы подтоплено оказалось 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.