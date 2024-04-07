 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 
Эксклюзив

Как выглядит Орск на второй день после прорыва дамбы. Видео

Появились кадры из затопленного Орска
Сюжет
Потоп в Орске

Как выглядит Орск на второй день после прорыва дамбы. Видео
Video

После того как вечером 5 апреля прорвало дамбу, отделяющую микрорайон Старый город в Орске от реки Урал, вода продолжает прибывать и затапливать город. На данный момент она добралась до так называемого Нового города — ряда районов в Орске, после чего власти начали эвакуацию жителей. В частности, это коснулось улиц Краматорская, Щорса и Стасова.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что самая сложная ситуация с потопом — в Старом городе и Ленинском районе Орска. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера. В результате прорыва дамбы подтоплено оказалось 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Как выглядит Орск на второй день после прорыва дамбы. Видео
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Мир Ландау
город Орск Оренбургская область паводок прорыв воды дамба
Материалы по теме
В Орске спасли женщину с котами во время осмотра города главой МЧС
Общество
Работу Орского НПЗ приостановили из-за паводка
Бизнес
Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Вильфанд объяснил появления паводка на Урале Общество, 16:17
Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы Политика, 16:08
Посол России сообщил о прекращении контактов с Францией по терроризму Политика, 16:05
На ЗАЭС сообщили об атаке по куполу шестого энергоблока Политика, 15:59
ЦСКА разгромил «Факел» Спорт, 15:58
Как не навредить ребенку во время конфликтов в семье Pro, 15:58
В Курской области объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 15:57
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Израиль объявил о выводе 98-й дивизии с юга сектора Газа Политика, 15:50
Sun узнала об увольнении талисмана английского клуба за флирт с фанатками Спорт, 15:40
В Липецкой области подавили беспилотник Политика, 15:31
В Гагре россиянка сорвалась со смотровой площадки Общество, 15:29
В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась менее 10 минут Политика, 15:22
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 15:14
Путин поручил подготовить жителей двух регионов к возможной эвакуации Политика, 15:07