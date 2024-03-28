Власти Украины сообщили о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

Федоров написал о взрывах около 03:00 мск. На тот момент в городе звучали сигналы воздушной тревоги. Федоров уточнил, что есть пострадавшие.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских войск.

Ранее взрывы также звучали в Днепре и Харькове. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. В последней сигналы звучат до сих пор.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.