Власти Украины сообщили о взрывах в Запорожье
В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.
Федоров написал о взрывах около 03:00 мск. На тот момент в городе звучали сигналы воздушной тревоги. Федоров уточнил, что есть пострадавшие.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских войск.
Ранее взрывы также звучали в Днепре и Харькове. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. В последней сигналы звучат до сих пор.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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