В Татарстане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме в Нурлате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по республике.
Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишение свободы.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва и пожара пострадали три человека, один из которых погиб.
Пожар в двухэтажном жилом доме произошел из-за «взрыва газовоздушной смеси». По предварительным данным, взорвался газовый баллон при монтаже натяжных потолков.
В результате загорелись четыре квартиры на двух этажах на общей площади 80 кв. м. В МЧС сообщили, что всего в доме зарегистрированы 22 человека.
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