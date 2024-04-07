В Татарстане возбудили дело после взрыва газа и пожара в жилом доме

В Татарстане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме в Нурлате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по республике.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишение свободы.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва и пожара пострадали три человека, один из которых погиб.

Пожар в двухэтажном жилом доме произошел из-за «взрыва газовоздушной смеси». По предварительным данным, взорвался газовый баллон при монтаже натяжных потолков.

В результате загорелись четыре квартиры на двух этажах на общей площади 80 кв. м. В МЧС сообщили, что всего в доме зарегистрированы 22 человека.