В Сицилии приостановили полеты самолетов после извержения Этны

После извержения вулкана Этна в Сицилии временно приостановили авиасообщение в городе Катания из-за попадания пепла на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Corriere della Serra со ссылкой на SAC, управляющую компанию аэропорта Катании.

Полеты приостановлены до тех пор, пока ситуация не станет безопасной. Несколько самолетов, направлявшихся в аэропорт, были перенаправлены в другие воздушные гавани (в Палермо, Трапани и Комизо), около 20 запланированных рейсов были отменены. Как уточнили в Евроконтроле — агентстве по наблюдению за небом и безопасности воздушной навигации, «существует риск длительных задержек» и 22 мая.

Этна начала извержение утром 21 мая, сопровождая его характерным грохотом, который ощущался в соседних городах, в Катании шел лавовый пепел. В районе вершины вулкана сохранялись облака, в связи с чем проводить вулканологические наблюдения было тяжело, сообщали специалисты Института геофизики и вулканологии.

Этна находится на восточном побережье Сицилии, это самый высокий действующий вулкан в Европе. В прошлый раз Этна извергалась в июне 2022 года, до этого — в мае и феврале.