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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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На акции протеста в Тель-Авиве задержали 21 человека

Полиция арестовала 21 участника антиправительственной акции в Тель-Авиве
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве задержали 21 человек во время антиправительственной демонстрации, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местную полицию.

Протесты прошли на улице Каплан, напротив военной базы Кирья, где находится штаб-квартира Минобороны Израиля.

«К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостояния полиции, а не для законного протеста», — сообщила пресс-служба полиции.

Участники акции требуют продвижение переговорного процесса с палестинским движением ХАМАС, а также отставку правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

На протесты вышли сотни человек. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, конная полиция сбила около десяти человек.

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Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху критикуют в партии лидера оппозиции Яира Лапида «Еш Атид»: премьера считают некомпетентным и потерявшим общественное доверие, а также продолжающим уклоняться от ответственности за «величайший провал перед еврейским народом со времен Холокоста».

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Рейтинги партии Нетаньяху резко упали после начало войны Израиля и ХАМАС. Тель-Авив неоднократно заявлял, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Премьер называл это «священной миссией».

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Тель-Авив акция протеста Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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