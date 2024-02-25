На акции протеста в Тель-Авиве задержали 21 человека
В Тель-Авиве задержали 21 человек во время антиправительственной демонстрации, сообщает The Times of Israel со ссылкой на местную полицию.
Протесты прошли на улице Каплан, напротив военной базы Кирья, где находится штаб-квартира Минобороны Израиля.
«К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостояния полиции, а не для законного протеста», — сообщила пресс-служба полиции.
Участники акции требуют продвижение переговорного процесса с палестинским движением ХАМАС, а также отставку правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
На протесты вышли сотни человек. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, конная полиция сбила около десяти человек.
Нетаньяху критикуют в партии лидера оппозиции Яира Лапида «Еш Атид»: премьера считают некомпетентным и потерявшим общественное доверие, а также продолжающим уклоняться от ответственности за «величайший провал перед еврейским народом со времен Холокоста».
Рейтинги партии Нетаньяху резко упали после начало войны Израиля и ХАМАС. Тель-Авив неоднократно заявлял, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Премьер называл это «священной миссией».
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