Грету Тунберг дважды задержали на акции протеста в Гааге

Полиция дважды задержала Грету Тунберг на акции протеста в Гааге

Голландская полиция два раза задержала экоактивистку Грету Тунберг во время акции против субсидий на ископаемое топливо в Гааге, пишет De Telegraaf.

Активисты из Extinction Rebellion хотели заблокировать центральную автомагистраль А12, на которой полиция установила ограждения. По информации газеты, полицейские были готовы применить водомет.

Тогда участники акции начали блокировать дороги поблизости. После предупреждения сотрудники правоохранительных органов стали задерживать протестующих, в числе которых оказалась Тунберг.

Спустя время ее отпустили, и она присоединилась к активистам, сидящим на пешеходном переходе на дороге. Там ее задержали во второй раз и посадили в автобус.

Представитель полиции сообщил De Telegraaf, что демонстрантов не задерживают, а отвозят в другое место с целью удержать их от дороги.

Extinction Rebellion проводит акции протеста в Гааге с требованием от правительства прекратить субсидирование компаний, которые добывают и используют ископаемое топливо. По информации газеты, они планировали занять трассу A12 в 37-й раз.

13 марта Тунберг задержали во время акции против последствий изменения климата у здания риксдага (однопалатного парламента) Швеции.

Она вместе с группой активистов блокировала вход в парламент. Сотрудники правоохранительных органов насильно остановили акцию, ее участников увезли в полицейском фургоне.

С 11 марта экоактивисты блокировали главные входы в парламент Швеции в рамках «сидячей акции» против изменения климата и «политического бездействия».