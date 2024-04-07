 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Полиция дважды задержала Грету Тунберг на акции протеста в Гааге

Грету Тунберг дважды задержали на акции протеста в Гааге

Голландская полиция два раза задержала экоактивистку Грету Тунберг во время акции против субсидий на ископаемое топливо в Гааге, пишет De Telegraaf.

Активисты из Extinction Rebellion хотели заблокировать центральную автомагистраль А12, на которой полиция установила ограждения. По информации газеты, полицейские были готовы применить водомет.

Тогда участники акции начали блокировать дороги поблизости. После предупреждения сотрудники правоохранительных органов стали задерживать протестующих, в числе которых оказалась Тунберг.

Спустя время ее отпустили, и она присоединилась к активистам, сидящим на пешеходном переходе на дороге. Там ее задержали во второй раз и посадили в автобус.

Представитель полиции сообщил De Telegraaf, что демонстрантов не задерживают, а отвозят в другое место с целью удержать их от дороги.

Extinction Rebellion проводит акции протеста в Гааге с требованием от правительства прекратить субсидирование компаний, которые добывают и используют ископаемое топливо. По информации газеты, они планировали занять трассу A12 в 37-й раз.

Грету Тунберг задержали во время протеста у парламента Швеции
Политика
Задержание Греты Тунберг&nbsp;у здания парламента Швеции

13 марта Тунберг задержали во время акции против последствий изменения климата у здания риксдага (однопалатного парламента) Швеции.

Она вместе с группой активистов блокировала вход в парламент. Сотрудники правоохранительных органов насильно остановили акцию, ее участников увезли в полицейском фургоне.

С 11 марта экоактивисты блокировали главные входы в парламент Швеции в рамках «сидячей акции» против изменения климата и «политического бездействия».

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Нидерланды Гаага акция протеста активисты Грета Тунберг
Материалы по теме
Грету Тунберг задержали во время протеста у парламента Швеции
Политика
Израиль уберет упоминания Греты Тунберг из школьной программы из-за Газы
Политика
На протестной акции в Лондоне задержали Грету Тунберг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена Политика, 00:52
Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для контрнаступления Политика, 00:37
Полиция дважды задержала Грету Тунберг на акции протеста в Гааге Политика, 00:24
В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата Общество, 06 апр, 23:56
Wildberries закрыл часть пунктов выдачи в Оренбургской области Общество, 06 апр, 23:36
В Татарстане при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек Общество, 06 апр, 23:32
В Татарстане из-за взрыва газа в жилом доме произошел пожар Общество, 06 апр, 22:53
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Губернатор предупредил об угрозе паводка в Кургане Общество, 06 апр, 22:46
Оренбургский губернатор назвал паводок в регионе сильнейшим в истории Общество, 06 апр, 22:45
Россияне и украинцы стали самыми частыми киберпреступниками в ЕС Общество, 06 апр, 22:42
Прокуратура извинилась перед сидевшим год ученым за обвинения в убийствах Общество, 06 апр, 22:29
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома Технологии и медиа, 06 апр, 22:23
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 06 апр, 22:16
Столтенберг допустил уступки Украины в конфликте с Россией Политика, 06 апр, 22:16