МЧС: в Татарстане из-за взрыва газа в жилом доме загорелись четыре квартиры

В Татарстане из-за взрыва газа в жилом доме произошел пожар

В городе Нурлат в Татарстане из-за взрыва газовоздушной смеси произошел пожар в двухэтажном жилом доме, сообщило МЧС.

«Огонь охватил 4 квартиры на 1 и 2 этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

Открытое горение ликвидировали, сотрудники МЧС спасли из-под завалов одного человека, троих эвакуировали из подъездов. Всего в доме зарегистрированы 22 человека. На базе средней общеобразовательной школы № 3 подготовили пункт временного размещения.

На месте работают 32 специалиста и 10 единиц техники, уточнили в МЧС.

Крупный пожар произошел 3 апреля в Ростове-на-Дону. На левом берегу Дона загорелся ангар площадью 659,9 кв.м. с горючими жидкостями.

Пожар тушили почти 70 специалистов и более 20 единиц техники. Областная прокуратура начала проверку.