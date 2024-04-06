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Технологии и медиа ,  
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Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и свободном доступе к ним интернет-провайдеров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Провайдеры смогут размещать сети на объектах общего имущества собственников дома на основании договора с любым из них. То же касается нанимателей жилья — тех, кто использует помещения по договору социального найма.

Необходимости принимать соответствующее решение на общем собрании собственников больше нет. Ранее провайдерам требовалось согласие двух третей собственников, полученное на такой встрече.

Госдума приняла закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Плата за пользование общим имуществом с провайдеров взиматься не будет. Исключение составляют только расходы на электроэнергию.

На общем собрании собственники могут решить демонтировать установленное оборудование. Для этого потребуется не менее двух третей голосов «за».

Единый порядок размещения сетей связи, согласно закону, должно установить правительство в течение четырех месяцев. Провайдеры будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны демонтировать оборудование.

Также закон обязывает их полностью компенсировать и устранять ущерб, нанесенный общедомовому имуществу.

Госдума приняла закон 27 марта, Совет Федерации одобрил его 3 апреля. Документ вступает в силу со дня опубликования.

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Теги
Персоны
интернет-провайдеры Владимир Путин Интернет жилые дома законы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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