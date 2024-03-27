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Новые законы в России ,  
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Госдума приняла закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Госдума приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Информация об этом опубликована в законодательной базе нижней палаты парламента.

В соответствии с принятыми поправками в статью 6 Закона «О связи» любой провайдер сможет разместить свое оборудование в многоквартирном доме по желанию хотя бы одного из собственников.

Сейчас для доступа оператора связи в многоквартирный дом требуется проведение общего собрания собственников, а проголосовать за это должны не менее двух третей собственников жилья.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, ко второму чтению законопроект был существенно доработан. В нем появились прямые нормы и сроки, обязывающие всех операторов привести в порядок свое оборудование, установленное в домах.

Провайдеры связи, которые продолжат работу в доме, будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование по единым стандартам.

Правительство в течение четырех месяцев после принятия закона должно утвердить технические требования к размещению сетей связи в многоквартирном доме. При этом плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников в многоквартирных домах не взимается.

Законопроект был внесен осенью 2022 года депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Пахомовым, а также сенаторами Андреем Турчаком и Андреем Клишасом.

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законопроект Госдума операторы связи
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