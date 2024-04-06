Прокуратура извинилась перед сидевшим ученым Цветковым за обвинения в убийствах

Прокуратура извинилась перед сидевшим год ученым за обвинения в убийствах

Александр Цветков (Фото: matsvetko / VK)

Прокуратура Москвы принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за обвинения в серии убийств 20-летней давности, сообщила в телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

Она показала документ от московской прокуратуры, адресованный Цветкову. В нем ведомство приносит ученому «официальные извинения от имени государства» за моральный вред, связанный с привлечением к уголовной ответственности.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры города Москвы.

Ученого из Ярославля Александра Цветкова задержали в аэропорту Домодедово в начале 2023 года. Как сообщила Меркачева, искусственный интеллект сгенерировал фоторобот подозреваемого в убийствах четырех человек с особой жестокостью в Москве и Московской области в 2003 году, который на 55% совпал с фото Цветкова.

Ученому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), ему грозило пожизненное заключение. Суд отправил Цветкова в СИЗО, но в декабре 2023 года его освободили из-под стражи в зале суда. В феврале Меркачева сообщила о прекращении уголовного дела против него.