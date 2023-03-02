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На статуе «Русалочка» в Копенгагене нарисовали российский флаг

Основание памятника Русалочке в Копенгагене покрасили в цвета российского флага

На статуе «Русалочка» в Копенгагене нарисовали российский флаг
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Неизвестные покрасили основание статуи Русалочки в Копенгагене в цвета российского флага. Об этом сообщает телеканал TV 2.

Камень-постамент, на котором сидит Русалочка, окрашен в белый, синий и красный цвета. В полиции TV 2 сказали, что им ничего неизвестно о появлении краски на монументе. Правоохранительные органы начнут расследование.

Ekstra Bladet пишет, что к «Русалочке» отправили полицейский патруль.

Фото:Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters Фото:Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters Фото:Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Статуя находится в порту Копенгагена. Ее автор — Эдвард Эриксен, он создал «Русалочку» по заказу сына основателя пивоварни Carlsberg Карла Якобсена. В 1913 году скульптор подарил бронзовую статую Копенгагену.

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Памятник многократно становился предметом вандализма. Например, 24 апреля 1964 года голову скульптуры отпилили и похитили. Ее так и не нашли — недостающую часть пришлось восстанавливать по гипсовому слепку Якобсена, который хранится в Государственном музее изобразительных искусств. Позже статуе неоднократно отпиливали части «тела», ее обливали краской, на камне писали различные лозунги.

Теги
Копенгаген Дания вандализм российский флаг
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