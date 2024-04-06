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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем

Минобороны: два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Чукотским морем

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем
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Два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами в Чукотском море, сообщило Минобороны.

«Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ту-95 — это семейство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, предназначенных для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных военно-географических районах и в тылу, если боевые действия ведутся в глубине континента. Ту-95МС — модификация этого самолета, которая сейчас стоит на вооружении российской армии.

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Полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В последний раз ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей 3 апреля.

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Теги
Ту-95МС Минобороны Чукотское море ракетоносцы
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